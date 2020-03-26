https://static.news.ru/photo/24488094-6f91-11ea-8efc-fa163e074e61_660.jpg Milan Fashion Week Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая работает в Италии, рассказала, что повлияло на скорость распространения коронавируса в Италии. По её словам, первые очаги пандемии зародились в январе, когда из-за Недели моды в страну приехало рекордное количество китайцев.

В это время в Италии стартовали традиционные распродажи. Ещё одним очагом заражения стал город Бергамо. Вирус в город пришёл из-за футбольных болельщиков, которые ездили в Милан на матч между «Аталантой» и «Валенсией». В свою очередь испанские фанаты, поехавшие на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов, привезли коронавирус в Испанию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии количество летальных исходов от коронавируса превысило восемь тысяч. По информации Департамента гражданской защиты страны, за сутки от COVID-19 скончались ещё 662 человека. Количество заразившихся за последние сутки увеличилось почти на 4,5 тысячи человек. Из них более половины зафиксировано в северном регионе Ломбардия. Всего инфицированных 62 013.