Байден запросит у Конгресса $33 млрд на помощь Украине

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Президент США Джо Байден запросит у Конгресса $33 млрд в качестве помощи для Украины, передаёт Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, по данным издания, американский лидер намерен согласовать новые юридические инструменты для ужесточения санкций и выкачивания активов из российских олигархов.

Обширный запрос на финансирование включает более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд прямой экономической помощи правительству и $3 млрд гуманитарной помощи и помощи в области продовольственной безопасности, — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что Байден ищет возможность изъять как можно больше денег у российских олигархов, чтобы ими компенсировать помощь Украине. Журналисты пишут, что предложение президента США вынудило бы законодателей предоставить Белому дому новые возможности для конфискации активов олигархов и передаче наличных от этих конфискаций Украине.

В статье отмечается, что эти и другие меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за спецоперацию на Украину. Кроме того, механизмы должны стать платформой для оказания помощи Киеву в восстановлении.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил, что имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры предпримут в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. По его словам, Москва не оставит без ответа подобные действия со стороны западных стран.