Страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него, сообщается в распространённом пресс-службой совета национальной безопасности Белого дома сообщении. Также отмечается, что лидеры стран G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов семьи, которые поддерживают президента России Владимира Путина.
Сегодня все странны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти, — говорится в сообщении.
4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.
Позже стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены.