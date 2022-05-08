Белый дом: страны G7 готовы постепенно отказаться от российской нефти

Цистерны с нефтью / Фото shutterstock.com

Страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него, сообщается в распространённом пресс-службой совета национальной безопасности Белого дома сообщении. Также отмечается, что лидеры стран G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов семьи, которые поддерживают президента России Владимира Путина.

Сегодня все странны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти, — говорится в сообщении.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Позже стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены.