Белый дом потребовал поскорее принять пакет помощи Киеву на $40 млрд

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обратилась к американским сенаторам с требованием поскорее принять законопроект о выделении помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Представитель Белого дома не согласилась с доводами сенатора Рэнда Пола, который заявил, что в законе недостаточно хорошо продумана схема контроля за поставками вооружений Киеву. Псаки добавила, что в законопроект заложено достаточно средств для создания органов контроля за поставками оружия, пишет РИА Новости.

Мы призываем всех сенаторов незамедлительно принять законопроект в его нынешнем виде. Мы считаем достаточным то, что в нём уже есть, — рассказала Псаки.

Она призналась в том, что контроль над поставками вооружений является жизненно важным.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству. Он добавил, что Вашингтон не может играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету. Он призвал конгресс «тщательно взвесить затраты» в случае принятия такой инициативы.