Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу КНР Си Цзиньпина и его народ с Праздником весны, или китайским Новым годом. Также белорусский лидер предложил объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом
По мнению президента Белоруссии, это поможет воплотить в жизнь много важных проектов. Лукашенко также отметил укрепление стратегического взаимодействия с Китаем.
Минск и Пекин координируют усилия по решению глобальных проблем и оказывают друг другу надёжную политическую поддержку, — заявил Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, между двумя странами наблюдаются рост и изменение структуры товарооборота. Лукашенко также отметил прогресс в работе белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Он подчеркнул, что объект стал «образцовым проектом инициативы «Один пояс — один путь».
Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд, разделяя общие ценности, — сказано в поздравлении.
Лукашенко подтвердил, что направил приглашение председателю КНР посетить Белоруссию в 2020 году с официальным визитом, и отметил множество ярких моментов и высокие достижения в сотрудничестве с Китаем в ушедшем году.
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко одобрил начало работы по изменению газового контракта с Россией.
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