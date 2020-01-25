https://static.news.ru/photo/7ec3fda6-3f4d-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Александр Лукашенко Фото: Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу КНР Си Цзиньпина и его народ с Праздником весны, или китайским Новым годом. Также белорусский лидер предложил объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По мнению президента Белоруссии, это поможет воплотить в жизнь много важных проектов. Лукашенко также отметил укрепление стратегического взаимодействия с Китаем.

Минск и Пекин координируют усилия по решению глобальных проблем и оказывают друг другу надёжную политическую поддержку, — заявил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, между двумя странами наблюдаются рост и изменение структуры товарооборота. Лукашенко также отметил прогресс в работе белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Он подчеркнул, что объект стал «образцовым проектом инициативы «Один пояс — один путь».

Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд, разделяя общие ценности, — сказано в поздравлении.

Лукашенко подтвердил, что направил приглашение председателю КНР посетить Белоруссию в 2020 году с официальным визитом, и отметил множество ярких моментов и высокие достижения в сотрудничестве с Китаем в ушедшем году.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко одобрил начало работы по изменению газового контракта с Россией.