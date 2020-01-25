Указ, одобряющий проект протокола о внесении изменений в соглашение с Москвой о поставках газа, подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке формирования тарифов при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам на её территории от 25 ноября 2011 года в качестве переговорной основы, — сказано в указе.
Лукашенко также поручил правительству провести переговоры по проекту протокола, одобрив внесение в него изменений, не имеющих принципиального характера.
31 декабря 2019 года «Газпром» подписал с белорусской стороной протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, которые продлевают их до 2021 года. В документе указано, что контрактные объёмы в 2020-м сохранены на уровне 2019 года. Таким образом, Минск в январе и феврале получит газ по цене 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м.
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко возмутился российским поведением в вопросе газа. Президент Белоруссии заявил, что из-за налога на добычу полезных ископаемых стоимость нефти выросла почти до мирового уровня.
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