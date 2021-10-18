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Белоруссия объяснила отъезд французского посла

15:08, 18 октября 2021
Белоруссия объяснила отъезд французского посла Николя же Буйан де Лакост Фото: by.ambafrance.org
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В МИД Белоруссии объяснили, что французский посол в Минске Николя же Буйан де Лакост не завершил процедуру вступления в должность. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. В связи с этим Минск уведомил Париж об истечении действия своего согласия на его назначение.

Господин Де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь, — сказал Глаз.

По его словам, данные меры стали вынужденным шагом. Он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и заявил о заинтересованности в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий.

Ранее сообщалось, что посол Франции в Белоруссии Николя же Буйан де Лакост покинул страну, выполняя требования правительства республики. 

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