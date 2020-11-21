Белоруссия назвала сроки производства российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3aacde46-2d07-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белоруссия произведёт первую партию российской вакцины от коронавируса уже в этом году. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Масштабное производство вакцины республика начнёт в следующем году.

В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе «Белмедпрепаратов», а на базе другого учреждения. Но это будет этот год, — пояснил Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил российскому президенту Владимиру Путина организовать производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий. Предложение было поддержано российской стороной. Позже республика подтвердила, что производство российской вакцины может быть налажено на госпредприятии «Белмедпрепараты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах может начаться 11 декабря. Об этом заявил советник администрации действующего американского президента Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.