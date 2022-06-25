Бельгийцам надоели пьяные украинцы RTBF: жители Бельгии пожаловались властям на поведение украинских беженцев

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Жители Бельгии пожаловались на поведение украинских беженцев в стране, сообщил телеканал RTBF. Отмечается, что бельгийцы очень часто сталкиваются со случаями бесконтрольного употребления спиртного и проявлением неуважения со стороны украинцев. В издании добавили, что многие муниципалитеты пересмотрели свою политику приёма беженцев и отказались выделять квоты на размещение.

Отчасти такое положение дел связано с приходом лета: бельгийцы, планирующие отпуск, очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев, — сказано в публикации.

Многие ищут законные основания для отказа от предоставления жилья уехавшим с Украины. Так, например, некоторые ссылаются на сроки, которые установили власти на предоставление временного размещение, которое не может превышать трёх месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к посетителям музыкального фестиваля Гластонбери в Англии с просьбой оказать помощь Киеву. Он также призвал присутствующих помогать украинским беженцам. Глава государства попросил гостей фестиваля надавить на западных политиков, чтобы разрешить ситуацию на Украине. Он также призвал не молчать о происходящем на Украине.