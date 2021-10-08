«Белавиа» продлила приостановку полётов в ряд городов Европы и Украины

Белорусская «Белавиа» сообщила, что продлевает до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины в связи с запретами на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полёты, сообщается на официальном сайте авиакомпании. Запрет был введён после инцидента с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

Как говорится в сообщении, на сегодняшний день «Белавиа» осуществляет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию. Авиакомпания принесла свои извинения за доставленные неудобства.

Украина с полночи 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией, с этого момента самолётам украинских авиакомпаний запрещено совершать полёты в белорусском авиапространстве. Власти Украины приняли данное решение после инцидента с самолётом, который экстренно сел в минском аэропорту после ложного сообщения о минировании. После посадки был арестован Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA.

Ранее саммит Евросоюза также принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиаперевозчикам лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск.

Кроме того, главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии.