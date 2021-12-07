Базы США бросили тень на переговоры Путина и Мицотакиса

В Сочи 8 декабря состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Лидеры, как указывают в Афинах, вряд ли смогут избежать дискуссии о ситуации в Восточном Средиземноморье, которая регулярно накаляется из-за нерешённых территориальных споров между региональными государствами. Градуса нередко добавляет и влияние внешних игроков. Не так давно США пошли на углубление оборонного соглашения с Грецией, которое облегчает переброску войск НАТО в Восточную Европу.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

В повестку переговоров на высшем уровне войдут вопросы сотрудничества в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, подтвердили в Афинах. Обсуждаться, как в то же время обращают внимание правительственные источники греческой прессы, будет и непростая ситуация в Восточном Средиземноморье, в дестабилизации которой Афины винят Анкару. Помимо проблемы использования демилитаризованных территорий, раздражителем для региональных игроков в который раз становится ситуация с миграционными потоками, направляющимися в европейские государства. Греческая сторона обвиняет своего соседа в инструментализации соответствующей проблемы для давления на Евросоюз. В Анкаре это отрицают.

Одним из важнейших вопросов в Сочи станет тема судоходства. Неделю назад в ходе XIII сессии российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис подписали протокол о внесении изменений в договор о предотвращении инцидентов между военно-морскими флотами. Корректировка соглашений была направлена, как сообщалось, на повышение безопасности движения кораблей и самолётов вооружённых сил двух государств в непосредственной близости друг от друга за границами территориальных морей.

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Портовые угрозы

Российские агентства обратили внимание на то, что переговорам в Сочи предшествовала раздельная телефонная беседа между Мицотакисом и госсекретарём Энтони Блинкеном, а также председателем комитета по иностранным делам американского Сената Робертом Менендесом. Месяцем ранее Вашингтон и Афины обновили и углубили двусторонний Договор о взаимной обороне и сотрудничестве (MDCA). Расширение договорённостей, которое, по задумке, должно подчеркнуть геостратегическое значение Греции и Восточного Средиземноморья для Америки, предусматривало увеличение военного присутствия США в Греции. Наибольшее внимание привлёк к себе пункт о расширении присутствия США в городе Александруполис.

Этот порт на берегу Эгейского моря находится недалеко от границы Греции с Болгарией и Турцией. Он имеет значение не только для энергетической безопасности, но и для транспортного сообщения с Черноморским регионом. Как считается, развитие Александруполиса позволит Америке быстрее перебрасывать войска на юго-западное и западное побережье Чёрного моря. Усовершенствованный доступ означает увеличение возможностей НАТО по сдерживанию на восточном фланге. Неслучайно, комментируя 6 ноября, углубление MDCA, Мицотакис выразил удовлетворение, обратив внимание на растущее значение порта в Александруполисе для процесса переброски натовских войск в восточно-европейские государства.

Проход кораблей

Несмотря на то, что в случае с Александруполисом речь шла об улучшении базы материально-технического обеспечения, соглашения Афин и Вашингтона были немедленно интерпретированы как элемент милитаризации. В частности, в середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что Греция постепенно превратилась в военную опору Соединённых Штатов.

Создание американской военной базы в греческом Александруполисе говорит о том, что Греция сама стала своего рода форпостом США, — обращал внимание турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Xinhua/Global Look Press

Соответствующее беспокойство было заметно и в России. В связи с этим возникает вопрос, будет ли этот вопрос поднят на переговорах Путина и Мицотакиса в Сочи.

В разговоре с NEWS.ru политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну заявил, что военное присутствие США вряд ли может вызвать серьёзные опасения: Россия понимает статус Греции как члена НАТО и ЕС. По его словам, для Афин и Москвы на переговорах больше важны аспекты экономических отношений и, кроме того, вопрос о реализации изменений в договоре о предотвращении инцидентов между военно-морскими флотами.

Подобное решение эффективно облегчает проход российских кораблей в международных водах Эгейского моря. Это постоянный запрос российской стороны к Греции, который был предметом переговоров между двумя сторонами в течение нескольких лет. Это крайне важно для РФ в том, что касается движения её флота, и для Греции, которая придерживается принципиального подхода к морскому праву — в том числе и из-за Турции. Иоаннис Иоанну политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus

Встреча в Сочи важна сама по себе, без какой-либо привязки к американо-греческим отношениям, подытожил аналитик.