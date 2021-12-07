Базы США бросили тень на переговоры Путина и Мицотакиса

В Сочи 8 декабря состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Лидеры, как указывают в Афинах, вряд ли смогут избежать дискуссии о ситуации в Восточном Средиземноморье, которая регулярно накаляется из-за нерешённых территориальных споров между региональными государствами. Градуса нередко добавляет и влияние внешних игроков. Не так давно США пошли на углубление оборонного соглашения с Грецией, которое облегчает переброску войск НАТО в Восточную Европу.
В повестку переговоров на высшем уровне войдут вопросы сотрудничества в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, подтвердили в Афинах. Обсуждаться, как в то же время
Одним из важнейших вопросов в Сочи станет тема судоходства. Неделю назад в ходе XIII сессии российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис
Портовые угрозы
Российские агентства
Этот порт на берегу Эгейского моря находится недалеко от границы Греции с Болгарией и Турцией. Он имеет значение не только для энергетической безопасности, но и для транспортного сообщения с Черноморским регионом. Как считается, развитие Александруполиса
Проход кораблей
Несмотря на то, что в случае с Александруполисом речь шла об улучшении базы материально-технического обеспечения, соглашения Афин и Вашингтона были немедленно интерпретированы как элемент милитаризации. В частности, в середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Создание американской военной базы в греческом Александруполисе говорит о том, что Греция сама стала своего рода форпостом США, — обращал внимание турецкий лидер.
Соответствующее беспокойство
В разговоре с NEWS.ru политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну заявил, что военное присутствие США вряд ли может вызвать серьёзные опасения: Россия понимает статус Греции как члена НАТО и ЕС. По его словам, для Афин и Москвы на переговорах больше важны аспекты экономических отношений и, кроме того, вопрос о реализации изменений в договоре о предотвращении инцидентов между военно-морскими флотами.
Подобное решение эффективно облегчает проход российских кораблей в международных водах Эгейского моря. Это постоянный запрос российской стороны к Греции, который был предметом переговоров между двумя сторонами в течение нескольких лет. Это крайне важно для РФ в том, что касается движения её флота, и для Греции, которая придерживается принципиального подхода к морскому праву — в том числе и из-за Турции.
Встреча в Сочи важна сама по себе, без какой-либо привязки к американо-греческим отношениям, подытожил аналитик.