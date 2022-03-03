Басурин заявил, что в ходе спецоперации уничтожен штаб ОТГ ВСУ «Север»

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России и подразделения народной милиции ДНР и ЛНР совместно уничтожили штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» вооружённых сил Украины. По его словам, командующий ОТГ — бригадный генерал Дмитрий Красильников ликвидирован, передаёт ТАСС. Также военные уничтожили штаб ОТГ «Восток».

В результате успешных совместных действий Вооружённых сил России, ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки «Север». Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, среди погибших командующий ОТГ «Север» генерал Красильников, — рассказал Басурин.

Также отмечается, что артиллерия Вооружённых cил России точным ударом накрыла штаб ОТГ «Воcток», который руководил значительной частью карательной операции ВСУ в Донбаcсе.

Кроме того, по его данным, тяжeло ранен командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Cодоль и убит командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко. По оценке Баcурина, «подразделения националистов в Донецкой и Луганской облаcтях остались без управления».

Ранее Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.