Бастующие сотрудники Applе призвали не покупать продукцию компании

Сотрудники американской компании Apple решили устроить забастовку. При этом они призвали граждан не приобретать продукцию своей корпорации. Заявление группы сотрудников опубликовано в Twitter-аккаунте Apple Together.

Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда, — говорится в сообщении.

Работники компании требуют, чтобы Apple обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку».

При этом они призвали потребителей не покупать продукцию Apple.

Не покупайте ничего в магазинах и онлайн, — заявили они.

На сайте, который создали недовольные условиями труда, расовой и гендерной дискриминацией работники, публикуются отчёты о нарушениях и открытые письма к руководству компании с требованиями улучшить условия работы.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует изготавливать корпусы ряда устройств из титанового сплава. Ожидается, что гаджеты могут поступить в продажу уже в 2022 году. Технологию планируют протестировать на одной из моделей iPad.

Производитель предложил титан в качестве альтернативы нержавеющей стали. В Apple обратили внимание на ряд достоинств этого материала, в частности на устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Также в компании разработают технологию для избавления от отпечатков пальцев на поверхности. С этой целью корпус покроют тонкой оксидной плёнкой.