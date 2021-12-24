Бастующие сотрудники Applе призвали не покупать продукцию компании
Требующие улучшения условий труда сотрудники Applе призвали не покупать продукцию компании
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:46, 24 декабря 2021
Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press
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Сотрудники американской компании Apple решили устроить забастовку. При этом они призвали граждан не приобретать продукцию своей корпорации. Заявление группы сотрудников опубликовано в Twitter-аккаунте Apple Together.
Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда, — говорится в сообщении.
Работники компании требуют, чтобы Apple обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку».
При этом они призвали потребителей не покупать продукцию Apple.
Не покупайте ничего в магазинах и онлайн, — заявили они.
На сайте, который создали недовольные условиями труда, расовой и гендерной дискриминацией работники, публикуются отчёты о нарушениях и открытые письма к руководству компании с требованиями улучшить условия работы.
Ранее стало известно, что компания Apple планирует изготавливать корпусы ряда устройств из титанового сплава. Ожидается, что гаджеты могут поступить в продажу уже в 2022 году. Технологию планируют протестировать на одной из моделей iPad.
Производитель предложил титан в качестве альтернативы нержавеющей стали. В Apple обратили внимание на ряд достоинств этого материала, в частности на устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Также в компании разработают технологию для избавления от отпечатков пальцев на поверхности. С этой целью корпус покроют тонкой оксидной плёнкой.