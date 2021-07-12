Apple в 2022 году представит гаджеты из титанового сплава

Компания Apple планирует изготавливать корпусы ряда устройств из титанового сплава, сообщает портал Gizchina со ссылкой на источники. Ожидается, что гаджеты могут поступить в продажу уже в 2022 году. Технологию планируют протестировать на одной из моделей iPad.

Отмечается, что производитель предложил титан в качестве альтернативы нержавеющей стали. В Apple обратили внимание на ряд достоинств этого материала, в частности на устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Также в компании разработают технологию для избавления от отпечатков пальцев на поверхности. С этой целью корпус покроют тонкой оксидной плёнкой.

По данным портала, титановый корпус могут получить планшет iPad, ноутбук MacBook и смартфон iPhone. Версии устройств из этого материала могут появиться уже в следующем году.

Ранее Apple представила беспроводные наушники третьего поколения AirPods, новые процессоры M1, M1 Max и M1 Pro, а также ноутбуки MacBook Pro на их основе. Все устройства выполнены в новом дизайне.

Наушники получили пыле- и влагозащиту, возможность беспроводной зарядки и управление, как на AirPods Pro. Главное изменение в дизайне ноутбуков — «чёлка» на экране компьютера, позволяющая расширить дисплей и лишить его рамок, но сохранить датчики и камеру. Также в устройства вернули магнитную зарядку и поддержку SD-карт.