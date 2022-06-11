Бандиты в Гаити угнали два автобуса с 38 заложниками AFP: бандиты в Гаити угнали два автобуса, взяв в заложники 38 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гаити члены бандитской группировки угнали два автобуса, похитив при этом находившихся в них 38 человек. Инцидент произошёл на выезде из столицы Порт-о-Пренс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу ассоциации водителей страны.

По данным агентства, власти страны с прошлого года не контролируют дорогу, соединяющую столицу с югом страны. Участок протяжённостью порядка двух километров находится под контролем вооружённых банд.

По словам главы ассоциации водителей, в каждом автобусе находилось по 18 человек, на считая водителей. Он подчеркнул, что организация всегда просит коллег не ездить по этой дороге, «пока государство не восстановит безопасность».

По данным правозащитных структур, в 2021 году в стране были похищены более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года — более 200. При этом в последнее время возобновились столкновения между местными бандами контролирующими периферийные районы столицы. С прошлой недели в Порт-о-Пренсе погибли по меньшей мере 20 мирных граждан.

Ранее сообщалось, что двух журналистов убили в Гаити после интервью с главарём банды.