Баку: в результате столкновений в Карабахе ранены 26 мирных жителей

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Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что число раненых мирных жителей из-за столкновений в Нагорном Карабахе увеличилось до 26 человек. Ситуация в регионе обострилась накануне.

Они госпитализированы с различными ранениями, — говорится в релизе ведомства.

Ранее сегодня на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что число убитых мирных граждан Азербайджана составило шесть, из них пять человек — члены одной семьи. Также по данным Баку, ранены и убиты 550 армянских военных. В Ереване при этом говорят о 200 убитых азербайджанцах.

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны вооруженных сил Армении. Ереван, в свою очередь, обвинил в нападении на Нагорный Карабах Баку и начали публиковать сводки о сбитых вертолётах, беспилотниках и танках.

В советское время Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. При этом большинство населения региона составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.