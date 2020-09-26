Армения: во время боёв ранены 200 карабахских военных

https://static.news.ru/photo/80d41e98-0165-11eb-8873-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Около 200 карабахских военных ранены во время боев на линии соприкосновения с начала эскалации в регионе. Об этом заявил на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По последним данным, ранены около 200 военнослужащих Армии обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики. — NEWS.ru). Часть из них перевезена в Ереван в госпитали и гражданские медучреждения, — сказал Ованнисян.

Ранее минобороны НКР заявило о 31 погибшем карабахском военном с начала эскалации. Минобороны Азербайджана утверждает, что во время воскресных боев на линии соприкосновения были убиты и ранены 550 армянских солдат. В Армении, в свою очередь, заявляют о 200 убитых азербайджанцах. Есть пострадавшие и среди мирных жителей. По данным Баку речь идёт о 26 человек.

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны вооруженных сил Армении. Ереван, в свою очередь, обвинил в нападении на Нагорный Карабах Баку и начали публиковать сводки о сбитых вертолётах, беспилотниках и танках.

МИД РФ призвал обе стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам». Иран предложил свое посредничество при переговорах Армении и Азербайджана. МИД Турции «решительно осудил нападение Армении» и заявил, что Анкара «будет поддерживать Азербайджан, что бы ни произошло».

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В советское время эта территория с превалирующим армянским населением в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. После распада СССР Нагорно-Карабахская республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.