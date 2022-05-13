В Баку рассказали о разработке мирного соглашения с Арменией Глава МИД Азербайджана: предпринимаются шаги для начала переговоров с Арменией по мирному соглашению

Джейхун Байрамов / Фото Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global look Press

Предпринимаются шаги для начала переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границы с Арменией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании СМИД СНГ в Душанбе. По его словам, Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и продолжит прилагать усилия в этом направлении. Текст выступления азербайджанского министра опубликован на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, в том числе подписанию мирного соглашения и началу процесса делимитации границ. Определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан продолжит усилия, направленные на укрепление мира, стабильности и безопасности, — сказал Байрамов.

По словам азербайджанского министра, главной задачей Азербайджана в настоящее время является возрождение территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности в Карабахе путём восстановления экономических и коммуникационных связей.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. Отмечается, что Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации и обе стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.