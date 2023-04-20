Баку объявил о заинтересованности в мирном процессе с Ереваном Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа нормализацию отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг, 20 апреля, встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Там сообщили, что Байрамов и Олсон обсудили нормализацию отнощений между Баку и Ереваном. При этом представитель Азербайджана подчеркнул заинтересованность своей страны в подписании мирного договора и результативности мирного процесса.

Байрамов и Олсон обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию на Южном Кавказе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении МИД.

Там также добавили, что глава азербайджанской дипломатии довел до сведения представителя США «действия Армении по срыву мирного процесса», в том числе, рассказал о том, что Ереван «в течение за 6 недель так и не ответил на последние предложения Баку по тексту мирного соглашения» и совершил ряд провокационных заявлений и действий.

Кроме того, Байрамов акцентировал внимание Олсон на том, что азербайджанские военные в Армении подвергаются насилию, а также «подчеркнул важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей для обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе».

Олсон также заявила о важности установления мира и стабильности в регионе, подчеркнув необходимость подписания мирного соглашения.

13 апреля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку призывает Ереван вернуться к переговорному процессу по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не приемлет обвинения со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.