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Байден заявил Путину о «высокой цене» за «агрессию» против Украины

02:01, 01 января 2022
Байден заявил Путину о «высокой цене» за «агрессию» против Украины Джо Байден Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 30 декабря дал понять, что «вторжение» на Украину недопустимо. По его словам, он объяснил, что Москве в этом случае придётся заплатить «высокую цену», сообщает Reuters.

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим своё присутствие в Европе, это будет высокая цена, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он уточнил, что в скорых переговорах Вашингтон и Москва будут обсуждать взаимные обеспокоенности. Байден не стал распространяться на предмет того, что сделают США, если Россия сохранит группировку войск на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным чётко сказал, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.

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