Байден заявил, что рад снова видеть Путина

Президент США Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что рад его снова видеть. Об этом он сказал в начале переговоров, проходящих в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Рад снова вас видеть, — сказал, улыбнувшись, Байден.

Саммит проходит в закрытом онлайн-режиме по защищённым каналам видеосвязи. Ожидается, что стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток.

Во время онлайн-саммита Байден будет находиться в Вашингтоне, а Путин — в своей резиденции в Сочи, куда он прибыл из Нью-Дели, где побывал с визитом днём ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямого эфира переговоров не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.

Он также пояснил, что разговор президента России с американским коллегой будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. По его словам, в преддверии переговоров Кремль фиксирует многочисленные вбросы в СМИ. Песков добавил, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов. При этом он отметил, что российский президент готов выслушать озабоченности своего коллеги и дать соответствующие разъяснения.