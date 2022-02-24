Байден заявил, что не планирует скорые переговоры с Путиным

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Президент США Джо Байден заявил, что не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналистов после речи, которую посвятил специальной военной операции России, сообщает ТАСС.

У меня нет планов говорить с Путиным, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он добавил, что не достоин упрёков в недооценке Путина.

Я его не недооценивал, — отметил Байден.

Ему также напомнили, что несколько месяцев назад он называл Путина достойным противником.

Тогда он им был, — заключил американский президент.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие», а также могут сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.