Байден заявил, что не планирует скорые переговоры с Путиным
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:47, 24 февраля 2022
Джо БайденФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналистов после речи, которую посвятил специальной военной операции России, сообщает ТАСС.
У меня нет планов говорить с Путиным, — подчеркнул хозяин Белого дома.
Он добавил, что не достоин упрёков в недооценке Путина.
Я его не недооценивал, — отметил Байден.
Ему также напомнили, что несколько месяцев назад он называл Путина достойным противником.
Тогда он им был, — заключил американский президент.
Ранее стало известно, что Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие», а также могут сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.