Байден воодушевился предложением Путина о сотрудничестве по климату

https://static.news.ru/photo/33b5418a-a44b-11eb-ae13-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Американский президент Джо Байден положительно отреагировал на призыв президента России Владимира Путина по совместной работе над климатической проблематикой. Глава Белого дома воодушевился словами российского коллеги. Об этом сообщает ТАСС.

Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа​. Соединённые Штаты желают работать с Россией и другими странами в этом направлении. Это прекрасное обещание, — заявил глава Белого дома.

Воодушевлённый политик подчеркнул, что в ходе онлайн-саммита был достигнут «отличный прогресс». Байден убеждён, что Москва и Вашингтон могут продуктивно работать в этом направлении на благо всех стран, несмотря на то что у него с Путиным есть разногласия по некоторым вопросам.

Глава Белого дома рассказал, что США запускает партнёрство по «климатически умной» инфраструктуре. Её появление в других странах позволит создать в экономике США дополнительные рабочие места с достойной оплатой.

Настал момент для всех нас выстроить более совершенные экономики для наших детей и внуков, чтобы все мы могли процветать — и не только сейчас, но и при последующих поколениях, — отметил политик.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране продолжится экологическая модернизация, а также утилизация парниковых газов. По его словам, важно также уделять внимание поглощению углекислого газа, который накоплен в атмосфере.

Ранее в Вашингтоне заявили, что президент России озвучил на климатическом саммите прогрессивные идеи. Они позволят объединить усилия стран, сообщил журналистам спецпосланник президента США по климату Джон Керри, отвечая на вопросы в Белом доме.