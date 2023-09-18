Байден требует реформировать Совбез ООН: чем это грозит России и БРИКС США выступают за вступление Германии и Японии в Совет Безопасности, но Москва и Пекин против

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Президент США Джо Байден хочет сделать состав Совбеза ООН «более инклюзивным»

На этой неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос об изменениях в Совете Безопасности (СБ) ООН. В частности, он хочет сделать состав «более инклюзивным». Необходимость реформировать Совбез уже давно стала общей мировой идеей. Но каждый из членов СБ пытается продвинуть туда своих партнеров. Как Вашингтон рассчитывает подорвать позиции Москвы и удастся ли ему сделать площадку ООН аналогом БРИКС — в материале NEWS.ru.

Как Байден предлагает изменить Совбез

О планах американского президента в интервью The Daily Telegraph рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Журналисты поинтересовались у него, отвечает ли Совбез ООН своим первоначальным целям. В ответ Кирби заявил, что настало время «оценить его архитектуру». С точки зрения властей США, СБ должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим», добавил представитель Белого Дома.

При этом он частично раскрыл, какие именно изменения рассчитывают внести американские власти. По его словам, администрация президента США поддержала бы решение включить в Совбез больше стран-членов. Как отмечает издание, Байден настаивает на включении «пяти или шести» новых постоянных членов, в том числе Индии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов СБ ООН США также рассматривают Бразилию и Южную Африку. Однако в Белом доме рассчитывают предоставить им членство без права вето.

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press Байден настаивает на включении «пяти или шести» новых постоянных членов, в том числе Индии, Германии и Японии

На настоящий момент Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Напомним, что в июне Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд решить вопросы реформы Совбеза. США хотят, чтобы в руководящий орган ООН в общей сложности входила 21 страна: пять постоянных членов с правом вето, шесть постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов.

Вероятно, этот вопрос в том числе будет обсуждаться на Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 19 сентября.

Кто еще выступает за реформы Совбеза

Важность реформирования Совбеза ООН отмечают многие члены организации. В основном это связано с тем, что число постоянных членов Совбеза недостаточно, чтобы принимать справедливые, демократичные и прозрачные решения в интересах всех стран — членов ООН. В частности, об этом заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указывая, что Совбез не способен решать возникающие проблемы современности, потому что «мир больше, чем пять».

Еще одним значимым недостатком Совбеза считается то, что среди постоянных членов не представлены два крупнейших континента — Африка и Южная Америка. Глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила, что Совбез реформировался в последний раз 60 лет назад, а с того времени в мировой политике появились новые независимые государства как в Африке, так и в Латинской Америке и Азии.

Желание обсудить с Байденом реформу Совбеза ООН изъявил и президент Бразилии Луис Инасиу да Сильва.

Что думают в Москве

Россия также выступает за реформу Совета Безопасности ООН. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что для таких изменений требуется достижение консенсуса всех участников и «более инклюзивный подход в пользу стран, которые в последнее время приобрели более значимую роль в современном мире и более активно выступают на международной арене». Он также отмечал, что процесс реформации может занять много времени и переговоров, тем не менее процесс необходимо начинать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Москва поддерживает идею расширения Совбеза, но только не за счет западных и прозападных стран

Москва поддерживает идею расширения Совбеза, но только не за счет западных и прозападных стран. Бразилия, Германия, Индия и Япония еще в далеком 2004 году сформировали «Группу четырех» (G4), главной целью которой было получение мандата на членство в Совбезе. Но, как уточнял глава МИД Сергей Лавров, говоря о положительном отношении к расширению Совбеза, он имел в виду представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

«Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — заявил Лавров.

По словам российского министра, «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных семи миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в Совбезе ООН.

Как США намерены подорвать влияние Москвы

«США и так имеют в Совбезе большинство голосов среди постоянных и непостоянных членов. Они хотят еще больше их увеличить, тем самым усложнить принятие решений по вопросам международной безопасности для России и Китая. Ни Москва, ни Пекин на это никогда не согласятся», — заявил NEWS.ru председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Он отметил, что США хотят обеспечить вступление в Совбез ООН Японии и Германии. При этом, напомнил дипломат, эти страны в первоначальном варианте устава организации были обозначены как вражеские из-за того, что разжигали Вторую мировую войну.

Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press Эксперты отмечают, что в Совбез должны войти прежде всего страны третьего мира

По словам Орджоникидзе, в Совбез должны войти прежде всего страны третьего мира, а нынешний геополитический баланс в организации считается устаревшим.

Будет ли ООН заменой БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что роль Совбеза ООН все чаще оспаривается. По его мнению, это происходит из-за того, что многие страны просто не имеют права голоса. В ответ они пытаются сформировать альтернативный мировой порядок, именно поэтому сегодня активно расширяется БРИКС, уверен французский лидер.

Напомним, что по итогам саммита БРИКС в ЮАР, который прошел в конце августа, организация увеличилась вдвое. С 1 января к объединению присоединятся шесть новых стран — две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом, в БРИКС будут состоять 11 государств.

Для России и Китая БРИКС становится запасным аэродромом на случай, если Совбез ООН будет парализован полностью, поэтому тема расширения этой организации сильно беспокоит Байдена, объяснил NEWS.ru политолог-международник Станислов Ткаченко. По его словам, для Москвы ООН со временем стала площадкой, где лишь можно в очередной раз высказать свою точку зрения геополитическим противникам. Но сама ООН уже давно парализована, подчеркнул эксперт.

«ООН давно парализована, так как принимает санкции, который не соблюдаются, она не может договориться по резолюциям в течении десятилетий. В принципе, ООН — это просто место, где Москва находится в постоянном контакте со своими противниками, они никуда не убегут, потому что вынуждены слушать и иметь дело с Москвой. В этом смысле Байден правильно беспокоится, что с какого-то момента ключевые экономические решения или решения, связанные с развитием государств Глобального Юга, уйдут из ООН в БРИКС», — отметил Ткаченко.

Фото: kremlin.ru Совбез ООН

По словам политолога, американцы решили действовать, пока не стало слишком поздно.

«Лучше сейчас поднять этот вопрос, поговорить об этом, чем потом разводить руками. Но шансов на это у Байдена никаких», — заверил Ткаченко.

Почему расширение Совбеза затягивается

Последняя реформа Совета Безопасности ООН состоялась в 1963 году, тогда он расширился за счет непостоянных членов с 10 до 15 стран. Во многом это было связано с тем, что в Организацию Объединенных Наций тогда вступило большое количество африканских стран.

Дискуссии о новом реформировании ООН начались в 2000-х годах. Тогдашний генсек Кофи Аннан предложил несколько вариантов изменений, но ни один из них не был принят.

Дело в том, что для реформы Совбеза ООН необходимо сначала получить одобрение 128 из 193 государств — членов ООН. То есть их должны одобрить парламенты этих стран. Поэтому этот процесс может затянуться на много лет. Кроме того, эти изменения должны ратифицировать все пять постоянных членов Совета. Однако найти консенсус им пока не удалось.

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