Турция может отделиться от Европейского союза Эрдоган допустил расставание Турции и Евросоюза

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Турция и Европейский союз могут пойти разными путями, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в США на Генассамблею ООН. По его словам, которые приводит TRT Haber, ЕС предпринимает действия «по отделению» от республики, поэтому Анкара решила провести свою оценку событий.

Европейский союз пытается отделиться от Турции. <...> Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо, — заявил Эрдоган.

Конфликт между Турцией и ЕС возник 14 сентября после публикации отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике. МИД назвал документ сборником необоснованных обвинений и предубеждений, содержащих дезинформацию от антитурецких кругов.

Ранее Эрдоган также предъявил ряд претензий Швеции, отметив, что власти страны все еще не выполнили свои обещания для вступления в НАТО. По его словам, Стокгольм должен не только внести поправки в законодательство, но и реализовывать уже существующие законы на практике. Акции по сожжению Корана в столице Швеции продолжаются до сих пор, напомнил президент.