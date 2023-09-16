«Должна выполнить свой долг»: Эрдоган предъявил претензии Швеции Эрдоган: Швеция еще не выполнила данные Турции обещания для вступления в НАТО

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Швеция все еще не выполнила свои обещания для вступления в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, которые приводит ТАСС, нужно не только вносить поправки в законодательство, но и реализовывать на практике уже принятые законы, потому что акции по сожжению Корана продолжаются в Стокгольме.

Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, — сказал Эрдоган.

Как он отметил, Запад постоянно напоминает Анкаре про Швецию, но Турция не может ответить положительно или отрицательно, пока этот вопрос не решит парламент страны. Президент подчеркнул, что не знает, что решат депутаты.

Мы отвечаем, что не можем сказать «да» или «нет», пока соответствующее решение не примет наш парламент. Прежде всего Швеция должна выполнить свой долг, — объяснил Эрдоган.

Ранее перед зданием шведского парламента сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело Эрдогана. Полиция Стокгольма не приняла никаких мер по остановке акции. Кроме того, представители партии курдов получили разрешение на проведение 30 сентября акции против вступления Швеции в НАТО.

До этого уже сообщалось, что власти Швеции намерены обсудить возможность пересмотра закона об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана. Авторы такой инициативы считают, что правоохранительные органы страны неэффективно используют возможности, хотя законодательство допускает пресечение свободы выражения мнений для обеспечения национальной безопасности.