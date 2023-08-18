В Швеции пересмотрят закон, разрешающий акции с сожжением Корана

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Шведские власти обсудят возможность пересмотра закона об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщили министр энергетики Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр страны Ульф Кристерссон. В своей статье, выдержки из которой приводит Aftonbladet, чиновники призвали проверить вопрос конституционных прав с точки зрения безопасности страны.

Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях, — рассказали авторы.

Они напомнили, что основной закон разрешает ограничивать свободу выражения мнений для обеспечения национальной безопасности, однако на сегодняшний день «правопорядок не использует все это пространство». После сожжения Корана в правящих кругах возникли дискуссии относительно необходимости внесения поправок в законодательство. При этом конституцию переписывать власти не планируют.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал проявлением неуважения к огромному количеству людей сожжение Корана в Швеции. Он также не исключил массовых протестов из-за подобных акций.