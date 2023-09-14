В Швеции сожгли чучело Эрдогана Сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело Эрдогана в Швеции

Фото: Caisa Rasmussen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед зданием шведского парламента сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета Yeni Şafak. Полиция Стокгольма не приняла никаких мер по остановке акции. При этом Швеция пытается получить согласие Анкары для вступления в НАТО.

Сторонники террористической организации РПК собрались в столице страны Стокгольме и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что представители партии курдов получили разрешение на проведение 30 сентября акции против вступления Швеции в НАТО.

Ранее уже сообщалось, что власти Швеции намерены обсудить возможность пересмотра закона об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана. Авторы такой инициативы считают, что правоохранительные органы страны неэффективно используют возможности, хотя законодательство допускает пресечение свободы выражения мнений для обеспечения национальной безопасности.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что сожжение Корана не является преступлением в Швеции с точки зрения закона. По его словам, хотя такие акции могут быть для кого-то оскорбительными, они «не обязательно незаконны в суверенной юридической системе».