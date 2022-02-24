Байден: США заблокируют счета крупных российских банков

Канадские власти приняли решение ввести новые санкции против РФ. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо в ходе обращения к нации по поводу ситуации на Украине, трансляция которого ввелась на Youtube-канале Reuters. Как заявил Трюдо, санкции коснутся 58 российских физических и юридических.

Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей, — сказал он. Трюдо ранее сообщил о введении экономических санкций...