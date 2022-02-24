Байден: США заблокируют счета крупных российских банков

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России в Донбассе. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, Сбера, Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие»а также могут сократить на 50% импорт высоких технологиях в Россию. Но ключать Россию от SWIFT пока не будут. Об этом сообщает РИА Новости.
Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы, — заявил Байден.
Байден добавил, что новые санкции против России коснутся российской космической программы.
Нам удастся наполовину сократить импорт в Россию высокотехнологичного оборудования, что оно не сможет использоваться в военных целях, включая и космические программы. Снизим возможности России строить космические корабли, — резюмировал Байден.
До этого Байден заявил, что США, их союзники и партнёры ответят на «нападение» России на Украину. Глава Белого дома также отметил, что «Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям».