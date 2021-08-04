Байден пообещал вакцинированным деньги и ошибся в сумме

Президент США Джо Байден ошибся в цифрах и объявил о $100 тысячах вместо $100 для привитых вакциной от коронавируса. Об этом сообщает МК.RU.

Выступая на пресс-конференции, глава Белого дома объявил о вознаграждении за вакцинацию, которое не соответствует действительности. Политик заявил о премии в $100 тысяч вместо $100, но быстро поняв ошибку, сказал, что сам был бы не против таких денег.

Это было бы действительно хорошо. Я бы тогда и сам сделал три прививки, — пошутил президент.

Ранее сообщалось, что Джо Байден допустил оплошность во время видеозвонка. Политику при помощи записки указали на «остаток завтрака» на подбородке. Байден поднёс руку и вытер подбородок, а потом посмотрел на пальцы, попутно перевернув записку обратной стороной, где было видно её содержание.

За некоторое время до этого американский президент перепутал своих предшественников на посту лидера страны во время своего выступления в штате Пенсильвания. Он поменял местами Барака Обаму и Дональда Трампа.