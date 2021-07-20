Байден сдался Путину: в США оценили сделку по «Северному потоку - 2»

Республиканец, член сенатского комитета США по международным отношениям Тед Круз заявил, что возможная сделка, достигнутая между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток — 2», станет победой для России и катастрофой для США и их союзников, говорится на сайте политика.

Президент [США Джо] Байден пренебрегает законами США и полностью сдался [президенту РФ Владимиру] Путину, — написал Круз.

При этом сенатор от штата Техас допустил, что его сведения о сделке, о которой обещают объявить 21 июля, не верны. Он добавил, что «Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу».

Ранее стало известно, что Германия и США могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2» в среду, 21 июля. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в Берлине и Вашингтоне. По данным издания, администрация президента США не станет противиться завершению возведения трубопровода.