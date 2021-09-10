Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины теракта 11 сентября

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Борт американского лидера приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени (03:51 мск). Вместе с супругой он отправился в район Манхэттена. Там установлен мемориал жертвам теракта, возле которого пройдут траурные мероприятия.

После траурных церемоний в Нью-Йорке глава государства отправится в Шанксвилл и пригород Вашингтона, после чего вернётся в столицу.

По официальной версии, теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

Ранее архитектор Иржи Боудник, ставший свидетелем теракта 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке, назвал причину обрушения зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ).