Байден поручил Керри провести встречу с РФ по сокращению выбросов метана

Президент США поручил спецпредставителю президента США по климату Джону Керри принять участие во встрече на уровне министров с представителями России, Китая, Индии и ФРГ по вопросу сокращения объёмов выбросов в атмосферу метана. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам созванного по инициативе Соединённых Штатов многостороннего онлайн-саммита по энергетике и климату.

Президент Байден немедленно поручил специальному представителю президента по климату Джону Керри выступить в качестве председателя министерской сессии с КНР, Германией, Индией и Россией, — отмечается в коммюнике Белого дома.

В ходе онлайн-саммита, который проводил Байден, представители стран договорились принять меры, чтобы дать ответ на глобальный климатический кризис. Президент США, в частности, выразил готовность вместе с Европой к 2030 году сократить выбросы метана на 30% по сравнению с уровнем 2020-го.

От России в переговорах участвовал специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Ранее Reuters сообщило , что США и ЕС планируют призвать Россию и другие страны сократить выбросы метана, которые вызывают парниковый эффект и способствуют глобальному потеплению.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития РФ подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. В основном сценарии объём чистых выбросов парниковых газов к 2050 году снизится до 1,19 млрд тонн с нынешних 1,58 млрд. При реализации этого сценария накопленные до 2050-го чистые выбросы парниковых газов в России окажутся ниже, чем у Евросоюза.