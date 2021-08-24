Минэкономики: Россия обгонит ЕС по снижению уровня вредных выбросов

Министерство экономического развития подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. После завершения согласительных процедур проект стратегии будет внесён в правительство, пишет РБК.

В целом стратегия предполагает существенные структурные сдвиги, связанные с ростом эффективности производства и направлена на формирование новых «точек роста», рост уровня инвестиций и ускорение модернизации экономики. Первый её вариант был разработан в 2020 году и впоследствии переработан с учётом необходимости более активного сокращения выбросов.



В основном сценарии низкоуглеродного развития России объём чистых выбросов парниковых газов к 2050 году снизится до 1,19 млрд тонн с нынешних 1,58 млрд. При реализации этого сценария накопленные до 2050 года чистые выбросы парниковых газов в России окажутся ниже, чем у Евросоюза. Достичь этого предполагается за счёт уменьшения выбросов при сжигании топлива при производстве электроэнергии, при утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением и в сфере ЖКХ. Самый большой эффект должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве.

По словам экспертов, данные о поглощающей способности российских лесов могут быть не совсем верны, а западных партнеров едва ли удастся убедить в правильности расчетов, так как они отказываются считать часть лесов России управляемыми. Кроме того, в базовом варианте стратегии не прописана система торговли квотами на выбросы углекислого газа, что позволит европейцам распространить действие европейского углеродного таможенного регулирования на товары из России.

Отмечается, что углеродная нейтральность достигается в России при реализации так называемых интенсивного или агрессивного сценариев. Первый из них потребует масштабных инвестиций в декарбонизацию экономики: соответствующие затраты оцениваются в 4% российского ВВП. Этот сценарий предусматривает механизмы обязательной платы за выбросы и квотирование, а также применение технологии улавливания углекислого газа. Он возможен при условии роста иностранных инвестиций в российскую экономику и предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Агрессивный сценарий предполагает ещё более форсированное принятие мер по декарбонизации экономики и более значительные риски для роста экономики и сохранения макроэкономической стабильности. В этом варианте снижение уровня углекислых газов до нуля должно произойти к 2050 году.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил российскому лидеру Владимиру Путину эффективный способ по обхождению действия европейского углеродного налога. Для этого необходимо добиться от партнёров из Евросоюза признания углеродных единиц, обращающихся в России. По словам Сечина, также негативные последствия может снизить внедрение в стране добровольной системы учёта выбросов загрязняющих атмосферу веществ.