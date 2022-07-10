Байден: поездка в Саудовскую Аравию необходима для противодействия РФ и КНР

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Джо Байден

Американский президент Джо Байден в статье для Washington Post написал, что его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином. Он добавил, что водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.

Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной, чтобы она находилась в безопасности. Нам необходимо противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении, — заявил Байден.

Он также рассказал, что Саудовская Аравия является важным партнёром в процессе укрепления стабильности в регионе.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американским властям следует прекратить «читать лекции» остальному миру и заняться решением внутренних проблем. Он указал на то, что страна находится в упадке, а невинных убивают на улицах. Он призвал остановить «разрастающееся варварство». Он отметил, что первым делом необходимо сделать США безопаснее, он напомнил про случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.