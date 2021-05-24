Байден отправил Блинкена на Ближний Восток

https://static.news.ru/photo/21e627ec-bc99-11eb-93b8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе проведёт встречи с руководителями стран Ближнего Востока, заявил президент Штатов Джо Байден. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Во время поездки госсекретарь Блинкен встретится с израильскими лидерами и выразит нашу нерушимую приверженность обеспечению безопасности Израиля, — говорится в заявлении главы государства.

По словам Байдена, госсекретарь также займётся восстановлением связей и поддержкой народа Палестины и её лидеров «после нескольких лет пренебрежения».

У Блинкена также будет запланированы переговоры с другими ключевыми партнёрами в регионе, будет обсуждаться скоординированные международные усилия для обеспечения помощи в сектор Газа. Американский президент добавил, что необходимо сделать так, чтобы гуманитарной помощью смогли пользоваться жители Палестины, а не движение ХАМАС.

Американский госсекретарь пробудет на Ближнем Востоке с 24 по 27 мая. У него запланированы переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, египетским лидером Абдель Фаттаахом ас-Сиси, иорданским королём Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

22 мая Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу скорую гуманитарную помощь для пострадавших районов сектора Газа. Он подчеркнул, что США намерены работать в сотрудничестве с палестинскими властями и ООН, приложить усилия по восстановлению Газы.