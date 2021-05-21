Блинкен пообещал скорую американскую гумпомощь для сектора Газа

https://static.news.ru/photo/81aa0ece-ba81-11eb-b101-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: snapshot-photography/T.Seeliger/imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу скорую гуманитарную помощь для сектора Газа. Она будет оказана районам, пострадавшим от недавних военных действий, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы, приложить усилия по восстановлению Газы, — цитирует агентство представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен и Аббас выразили благодарность Египту за миротворческие усилия, способствовавшие заключению перемирия. При этом Аббас приветствовал ожидающийся визит Блинкена на Ближний Восток.

Ранее стало известно, что Израиль объявил об изменении «уравнения с ХАМАС» по итогам завершившегося 21 мая вооружённого конфликта. Власти утверждают, что им удалось отбросить военные возможности группировки на многие годы назад. Но в реальности конфронтация ударила по израильским позициям, говорят эксперты.