Байден оконфузился во время совещания

Глава государства обсуждал с губернаторами ситуацию с лесными пожарами в стране. При этом у него на подбородке было видно небольшое пятно. В какой-то момент Байдену передали записку. Он прочитал её, вытер подбородок левой рукой, посмотрел на пальцы, а затем поднёс их ко рту и ещё раз вытер. Журналисты отмечают, что после этого Байден «подорвал собственную попытку выйти из положения». Глава государства засуетился, взял карточку обратной стороной и продемонстрировал содержание записки.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY