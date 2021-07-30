Американский президент Джо Байден оконфузился во время совещания по видеосвязи, когда один из помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке. Об этом пишет The New York Post.

Глава государства обсуждал с губернаторами ситуацию с лесными пожарами в стране. При этом у него на подбородке было видно небольшое пятно. В какой-то момент Байдену передали записку. Он прочитал её, вытер подбородок левой рукой, посмотрел на пальцы, а затем поднёс их ко рту и ещё раз вытер. Журналисты отмечают, что после этого Байден «подорвал собственную попытку выйти из положения». Глава государства засуетился, взял карточку обратной стороной и продемонстрировал содержание записки.

Сэр, у вас что-то на подбородке, — было написано на карточке.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, âthereâs something on your chin,â Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY — RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021

Ранее Байден перепутал бывших президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму. Это произошло в ходе выступления главы Белого дома в штате Пенсильвания. Политик заявил, что в 2009 году «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности. Байден тут же поправился и заявил, что имел в виду Обаму. Произошедшее он назвал оговоркой по Фрейду.