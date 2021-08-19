Байден оценил угрозу терроризма из Афганистана

Американский лидер Джо Байден заявил в интервью ABC, что несмотря на приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России), США сталкиваются с более серьёзной угрозой терроризма из Сирии и других стран.

Значительно более серьёзная угроза Соединённым Штатам исходит из Сирии. Более серьёзная угроза исходит из Восточной Африки, — сообщил американский лидер.

По его словам, группировки террористов «Аль-Каида» (запрещена в России) и «Исламское государство» (запрещена в России) «дают метастазы».

Также Байден высказал мнение, что талибы не стремятся к международному признанию. Он убеждён, что боевики никак не изменились и движение проходит «экзистенциальный кризис».

Американский военный контингент находится в Афганистане с 2001 года. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что войска будут выведены до 31 августа, но могут остаться в стране, если в Афганистане ещё останутся американские граждане.