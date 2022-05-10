Байден обвинил Путина в росте цен на продукты и топливо в США

Джо Байден / Фото Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемией коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин, пишет ТАСС.

В марте мы видели, что выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на еду у нас, — рассказал Байден.

Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.

Журналистка Ван Цзямей в своей статье для Global Times ранее заявила, что антироссийские санкции принесут серьёзные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. По её словам, развивающиеся страны должны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы противостоять потрясениям, вызванным действиями Запада. Она также обратилась к странам БРИКС с призывом создать свой собственный механизм финансовой координации.