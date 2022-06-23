Байден обсудит с главами G7 ужесточение санкций против России Кирби: президент США Байден обсудит с главами G7 ужесточение санкций против России

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Белый дом

Ужесточение санкций в отношении России намерен обсудить с коллегами по G7 президент США Джо Байден. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Кроме того, по его словам, которые приводит РИА Новости, глава американского государства планирует обсудить меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Кирби подчеркнул, что результатом саммита G7, который пройдёт в ближайшее время в Германии, примут конкретные инициативы в каждой из заявленных сфер.

Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед, — сказал он.

Также Кирби добавил, что речь пойдёт о том, как усилить изоляцию РФ от мировой экономики и ударить по цепочкам поставок российского ВПК, ужесточить контроль за соблюдением «беспрецедентных санкций».

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия стала единственной страной в мире, на которую обрушилось столь сильное санкционное давление. По его словам, эффект от рестрикций Запада в экономической сфере РФ можно сравнить с ядерной бомбой.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика РФ демонстрирует эффективность на фоне санкционных ограничений Запада. По его словам, отечественной экономике удалось отстоять финансовую систему, а также положить начало стабилизации промышленного блока.