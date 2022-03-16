Байден назвал Путина «военным преступником»

Американский президент Джо Байден позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на один миллиард долларов, она включает 800 систем ПВО и девять тысяч противотанковых комплексов, беспилотники, семь тысяч единиц стрелкового оружия, 20 миллионов боеприпасов, — сказал американский лидер.

Он пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», в то же время «укрепляя позиции украинцев». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.

Песков высказался о словах Байдена в адрес Путина. Он отметил ,что в Кремле считают недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за «устранение» президента России. В видеообращении дипломат на английском языке заявил, что этого будет достаточно для того, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине.