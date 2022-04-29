Байден назвал «очень печальной» новость о смерти наёмника США на Украине

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал «очень печальной» новость о смерти американского наёмника на Украине. Речь идёт о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе, который принял участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Американец устроился в частную военную компанию (ЧВК), которая отправила его в восточную Европу, пишет ТАСС.

Это очень печально. У него остался маленький ребёнок, — рассказал Байден.

Группа в которую входил Кансел состояла из граждан «самых разных стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о порядка семи тысячах наёмников более чем из 60 стран, прибывших на Украину с начала российской спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН привлечь Международный Комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости. Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.