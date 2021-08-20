Байден назвал число эвакуированных из Афганистана

США эвакуировали из Афганистана с начала июля около 33 тысяч человек. Порядка 28 тысяч из них уехали из страны с 14 августа, заявил глава Белого дома Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тысяч человек на самолётах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тысяч, — рассказал американский лидер.

По его словам, американцы вывозят их страны не только своих граждан и граждан стран НАТО, а ещё и уроженцев Афганистана. Он подчеркнул, что эвакуация из Кабула будет «трудной и болезненной» вне зависимости от того, когда она началась.

Невозможно эвакуировать такое число людей без боли и потерь, которые вы видите по телевизору. Это просто факт, — добавил Байден.

Также глава Белого дома рассказал, что обсуждает продление срока эвакуации из аэропорта имени Хамида Карзая после 31 августа. Политик пояснил, что это будет зависеть от того, насколько далеко американцы продвинулись в процессе вывоза людей, а также выразил надежду, что срок эвакуации не придётся продлевать. Байден сообщил, что в аэропорту Кабула был расширен периметр безопасности, поскольку боевики «Талибана» (запрещён в России) пошли навстречу в этом вопросе.

Мы внесли несколько изменений, включая расширение зоны доступа вокруг аэропорта, а также периметра безопасности, — отметил глава государства.

Ранее Байден не смог без подсказки вспомнить число потерь в Афганистане. Ему потребовалось заглянуть в подсказку. Политик добавил, что носит эту карточку с собой каждый день.