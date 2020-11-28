Байден назначит Джен Псаки пресс-секретарём Белого дома

https://static.news.ru/photo/c5bde536-3296-11eb-9bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен назначить хорошо известную в России своими жёсткими заявлениями Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома.

О высокой вероятности этого назначения сообщили журналисты пула Байдена. Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента США, где прославилась своими «псакизмами» — резкими и далеко не всегда грамотными заявлениями о России, передаёт ТАСС.

В данный момент Псаки занимает пост советника переходной команды Байдена. Уже известно, что директором по коммуникациям Белого дома Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд, а все ключевые посты в администрации США будут отданы женщинам.

Как сообщал NEWS.ru, СМИ США сообщили, что Джо Байден может выдвинуть на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, который ранее был главой Центрального командования Вооружённых сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Василия Небензи Дмитрий Полянский прокомментировал возможное назначение Линды Томас-Гринфилд постпредом США при ООН.