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Байден и Меркель одобрили «Вашингтонскую декларацию»

04:45, 16 июля 2021
Ангела Меркель и Джо Байден Ангела Меркель и Джо Байден Фото: Alex Edelman/Pool/CNP/Global Look Press
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США и Германия на переговорах американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию» об общих принципах. Текст документа Белый дом разместил на своём сайте.

Основа наших отношений — общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам, — отмечается в декларации.

Согласно ей, Вашингтон и Берлин обязуются защищать «открытый мир».

По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств, — заявляется от имени США и Германии.

Союзники обещают бороться за «целостную, свободную и мирную Европу», поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнёрства.

Ранее стало известно, что США и Германия планируют выработать инициативы по укреплению двусторонних отношений. Планируется создать форум, на котором немцы и американцы займутся анализом глобальных проблем и их решением. Рассматривается возможность создания партнёрства в области энергетики и климата.

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