Байден и Меркель одобрили «Вашингтонскую декларацию»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времён холодной войны. Такое мнение дипломат высказал в статье, посвящённой 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которую опубликовали «Российская газета» и китайская «Жэньминь жибао».

Договор является правовой основой российско-китайского тандема — во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны, — отмечается в публикации. Лавров указал, что идеологические...