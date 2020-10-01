Азербайджанские и иностранные журналисты попали под обстрел ВС Армении

В селе Гапанлы Тертерского района Азербайждана были обстреляны вооруженными силами Армении иностранные и азербайджанские журналисты.
Об этом в социальных сетях сообщила глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Местные и международные репортёры подвергаются нападению со стороны Вооружённых Сил Армении в селе Азербайджана, — написала Абдуллаева.
Local and international— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA)
#reportersare under attack by the Armed Forces of #Armeniain #Tartar's #Gapanlyvillage of #Azerbaijan. #ArmeniaTerrorTactics #StopArmenianAggression October 2, 2020
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения начала обстрел сёл Агдамского района. Он прилегает к Нагорному Карабаху. Пострадало гражданское население.
С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.
NEWS.ru писал, что власти Армении заявили о готовности прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
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