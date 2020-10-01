Азербайджанские и иностранные журналисты попали под обстрел ВС Армении

https://static.news.ru/photo/805b5502-0490-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PoliceMan100/wikimapia.org

В селе Гапанлы Тертерского района Азербайждана были обстреляны вооруженными силами Армении иностранные и азербайджанские журналисты.

Об этом в социальных сетях сообщила глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Местные и международные репортёры подвергаются нападению со стороны Вооружённых Сил Армении в селе Азербайджана, — написала Абдуллаева.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения начала обстрел сёл Агдамского района. Он прилегает к Нагорному Карабаху. Пострадало гражданское население.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

NEWS.ru писал, что власти Армении заявили о готовности прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.