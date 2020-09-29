Азербайджан заявил о полном уничтожении в Карабахе полка ВС Армении

https://static.news.ru/photo/52613076-0225-11eb-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: azeridefence.com

Минобороны Азербайджана сообщило о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы. По его словам, полк был уничтожен в результате обстрела со стороны азербайджанской армии.

В результате враг понёс большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что командование армии Армении «обратилось ко всем с просьбой» доставить транспорт для эвакуации раненых и погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ни одна из занятых Азербайджаном территорий в Нагорном Карабахе, вопреки заявлением армянской стороны, не была потеряна. Об этом в разговоре с журналистами сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.