Азербайджан начал переговоры с Арменией из-за ситуации на границе

https://static.news.ru/photo/98430a30-b4b1-11eb-956a-96000091f725_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: МИД России/flickr.com

Азербайджан привержен снижению напряжённости на азербайджано-армянской границе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в разговоре с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также подчеркнули, что для снижения напряжённости следует использовать путь дипломатии и переговоров.

Байрамов также отметил, что руководители Государственной пограничной службы страны направлены в регион для проведения переговоров с армянской стороной.

Ранее главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе. Лавров подчеркнул, что подобные инциденты следует решать исключительно политико-дипломатическими методами.

Позже исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратился к председателю совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за ситуации в Сюникской области.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.