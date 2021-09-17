Азербайджан пожалуется на Армению в Международный суд

Азербайджан направит в Международный суд иск против Армении. Баку обвиняет Ереван в неоднократных нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву.

Она отметила, что власти собрали и задокументировали множество фактов грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. В их числе случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств граждан Азербайджана из-за их этнической принадлежности.

Абдуллаева добавила, что армянская сторона продолжала нарушать конвенцию после подписания трёхстороннего заявления по Карабаху, в частности, препятствовала возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев. Кроме того, по её словам, армянские военные минировали ранее оккупированные территории и отказываясь предоставлять Азербайджану их карты.

Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений конвенции Арменией, — сказала представитель МИД.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в подрыве деэскалации в Карабахе. Глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе являются препятствием для мира в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.